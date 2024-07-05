"Не займайтеся дурницями": Комаровський розвінчав один з популярних міфів про порятунок від спеки

Краще їжте морозиво

В Україні продовжує тривати аномальна спека і кожен з нас шукає різні поради, щоб якось від неї врятуватися. Водночас можна натрапити на відверто шкідливі лайфгаки, на кшталт, пиття гарячих напоїв у спеку.

Лікар Євген Комаровський в одному зі своїх відео у мережі ТікТок розвінчав цей популярний міф. За словами відомого в Україні фахівця, подібне лише нашкодить вашому організмові.

"Гарячі напої допомагають нам втратити тепло лише тоді, коли є можливість випаровування поту. Якщо такої можливості немає, не треба пити гарячі напої у спеку. Краще пийте охолоджені та їжте морозимо", — мовив лікар.

За словами Комаровського, багато родичів, друзів чи знайомих, згадавши піали з чаєм десь у Середній Азії, можуть думати, що якщо нині вони вип’ють гаряченького, то одразу можна і на сонечко. Проте це розповсюджена помилка.

"Не займайтеся дурницями", — мовив лікар.

Якщо ви напилися гарячого чаю, то посидьте там, де є кондиціонер. Що більше вам років, тим актуальнішою є порада, зазначив Комаровський.

При цьому, за словами лікаря, якщо є найменший натяк на перегрів — блідість шкіри, сухість слизистих, спрага, головний біль і підвищення температури тіла — у такій ситуації в жодному разі не можна пити гарячі напої. Це може сильно нашкодити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 5 дієвих способів охолодитися без зайвих витрат влітку. Випаровування води — найпростіший спосіб охолодження влітку. Можна використати його собі на користь.