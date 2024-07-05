"Не занимайтесь ерундой": Комаровский развенчал один из популярных мифов про спасение от жары

Лучше ешьте мороженое

В Украине продолжает держаться аномальная жара и каждый из нас ищет разные советы, чтобы как-то от нее спастись. В то же время можно встретить откровенно вредные лайфхаки, вроде питья горячих напитков в жару.

Врач Евгений Комаровский в одном из своих видео в сети ТикТок развенчал этот популярный миф. По словам известного в Украине специалиста, подобное лишь навредит вашему организму.

"Горячие напитки помогают нам потерять тепло только тогда, когда есть возможность испарения пота. Если такой возможности нет, не нужно пить горячие напитки в жару. Лучше пейте охлажденные и ешьте мороженое", — сказал врач.

По словам Комаровского, многие родственники, друзья или знакомые, вспомнив пиалы с чаем где-то в Средней Азии, могут думать, что если сейчас они выпьют горяченького, то сразу можно и на солнышко. Однако это распространенное заблуждение.

"Не занимайтесь ерундой", — сказал врач.

Если вы напились горячего чая, то посидите там, где есть кондиционер. Чем больше вам лет, тем актуальнее совет, отметил Комаровский.

При этом, по словам врача, если есть малейший намек на перегрев – бледность кожи, сухость слизистых, жажда, головная боль и повышение температуры тела – в такой ситуации ни в коем случае нельзя пить горячие напитки. Это может сильно навредить.

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