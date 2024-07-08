Температура знову буде рости: прогноз погоди у Києві на початку тижня

У ці дні парасольки точно не знадобляться

Новий тиждень принесе у столицю України невелику похмурість та спеку. Найбільша температура очікується у середу, коли стовпчики покажуть +32 градуси.

У ці дні потужність вітрів місцями не перевищить свіжі 8-9 м/с. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

У понеділок, 8 липня, очікується мінлива хмарність, але без дощу. Температура підніметься до максимальних 29 градусів, а вночі було +17 градусів. Вітри коливатимуться від тихих 1 м/с до слабких 4 м/с.

Вівторок, 9 липня, зустріне киян також похмурістю, але лише у другій половині доби. Повітря вдень прогріється до +31 градуса, а вночі було трохи холодніше — +19 градусів. Максимальна сила вітрів буде вирувати вдень та ввечері — свіжі 8 м/с.

Середа, 10 липня, принесе у місто переважно ясну погоду. Денна температура зафіксується біля +32 градусів, а нічна — +21 градус. Максимальна сила вітрів прогнозується вранці-вдень — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у Києві на два наступні тижні. Синоптики прогнозують, що хоча і йтимуть дощі, але температура може сягнути +35 градусів.