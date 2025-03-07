"Емманюелю, дякую!" Зеленський емоційно прокоментував масовану атаку Росії проти України

Україна відбила масовану атаку РФ: що сказав Зеленський і кого подякував.

У ніч на 7 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак по території України, випустивши понад 260 засобів повітряного нападу, серед яких були крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони. Завдяки злагодженій роботі української ППО та допомозі партнерів вдалося відбити цей масштабний удар.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував військовим за професійне виконання завдань і окремо відзначив участь винищувальної авіації, включаючи F-16 та французькі "Міражі". За словами Зеленського, французькі літаки ефективно збивали ворожі ракети в українському небі.

"Емманюелю, дякую!" — емоційно звернувся Президент до лідера Франції Макрона, підкресливши внесок Франції у захист України.

Також Зеленський відзначив ефективність мобільних вогневих груп, підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та бійців 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади, 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади та 540-ї зенітної ракетної Львівської бригади.

Глава держави наголосив, що українські військові ретельно аналізують кожен російський удар, аби виявити слабкі місця й покращити оборонні можливості. Міністр оборони Рустем Умєров продовжує роботу над залученням нових пакетів допомоги, де ключовим пріоритетом залишається протиповітряна оборона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп у гніві через останню атаку Росії проти України. Він також заявив, що Америка розглядає можливість запровадження масштабного пакету санкцій проти РФ, які мають стати важелем тиску на Кремль.