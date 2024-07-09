Знятий чи виключений з військового обліку: в чому різниця та кого це стосується

Це передбачено законом

Військовозобов'язані в Україні мають стати на військовий облік, однак деяких осіб можуть зняти або виключити з нього. Яка між ними різниця та кого з чоловіків або жінок може торкнутися така ситуація?

Між цими двома поняттями є значна різниця, яку точно потрібно запам'ятати. Про неї розповідає 24 Канал.

У чому різниця між "знятий" та "виключений" з військового обліку

Знятий з військового обліку українець буде зобов'язаний проходити ВЛК, оновлювати військові дані та через певний час та за деяких обставин повернутись на облік.

Щодо особи, яку виключать з військового обліку, то вона вже непридатна до служби, не підлягає мобілізації та звільняється від військового обов'язку.

Кого з осіб можуть зняти з військового обліку

Згідно зі законом "Про військовий обов'язок і військову службу", зняти з обліку можуть призовників, військовозобов'язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов'язаних та резервістів розвідувальних органів України – у відповідному підрозділі розвідувальних органів України), а саме:

1) з військового обліку призовників (крім СБУ, розвідувальних органів України):

які досягли 25-річного віку;

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК та СП за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров'я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, розвідувальних органів України;

3) з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, розвідувальних органів України.

Кого з українців виключено з військового обліку

Це стосується осіб, що:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими; припинили громадянство України; визнані непридатними до військової служби; досягли граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що треба зробити знятим з військового обліку, аби їх не затримали й не доставили до ТЦК.