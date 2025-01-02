Україна вперше за шість років була представлена ​​на "Тур де Скі"

Збірна України з лижних перегонів "зникла" на престижних змаганнях "Тур де Скі-2025" в Італії. Синьо-жовті не з'явилися на гонки переслідування 1 січня, змусивши понервувати організаторів

Про це повідомляє Expressen. Шведське видання випустило статтю із заголовком "Вся збірна України безслідно зникла".

"Я не знаю, де вони. Вони просто не з’явилися на старті. Іноді команди забувають нас сповістити. Але в день гонок переслідування нам було б добре про це знати, тому що стартовий порядок дещо специфічний", — заявив директор змагань під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Міхал Ламплот.

Неймовірно, але зняття українських лижників зі змагань після перших стартів було заплановано… Як повідомив головний тренер збірної України Олександр Пуцко у коментарі для "Суспільне Спорт", команда знялася зі змагань через високий рівень конкуренції та відповідно до запланованого плану.

"Наказ Міністерства молоді та спорту був підписаний до 1 [січня]. Тобто ми планували заздалегідь, що беремо участь лише на початку [Тур де Скі] — і все. Все це було зроблено цілеспрямовано, згідно документації. Організатори знали, що ми вже закінчили [виступи], просто міжнародна преса роздула такий скандал, що Україна не з'явилася на старті", — пояснив ситуацію Пуцко.

Додамо, що у мережі розкритикували такий підхід національної команди.

На "Тур де Скі-2025" українські лижниці посіли найгірші місця у спринті: Вікторія Олех, Анастасія Нікон та Софія Шкатула фінішували на 65-му, 66-му та 67-му місцях відповідно. Українські лижники завершили спринт на стадії кваліфікації. Андрій Доценко посів 89 позицію, тоді як Денис Мухотінов показав 98 результат.

У мас-старті Нікон зайняла 61-е місце, Шкатула – 62-те, а Олех – 63-те. Мухотінов та Доценко завершили мас-старт на 90-й та 93-й позиціях відповідно.

Раніше триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе стала посміховиськом, розповівши про збільшення інтересу до лижних перегонів у РФ, попри міжнародну ізоляцію. Напередодні Вяльбе заявила, що РФ повернуть у світовий спорт після того, як на Лондон скинуть бомбу.