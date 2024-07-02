Заява на відстрочку від мобілізації: адвокат дала пораду щодо необхідних документів

Доведеться відвідати нотаріуса

Під час дії загальної мобілізації деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії: її надають за сімейними обставинами, за станом здоров'я, через навчання, або професійну діяльність тощо. Щоб отримати відстрочку треба подавати заяву встановленого зразка та документи, що підтверджують право на неї, або їх засвідчені копії.

Адвокат Дарь'я Тарасенко пояснила, чи потрібно документи, що додаються до заяви про оформлення відстрочки, посвідчувати нотаріально. Вона зазначає, що постанова 560 містить вимогу про те, що до заяви додаються "документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку", але не роз'яснює, про який "установлений порядок" йдеться.

Як відбувається на практиці:

Вимагають оригінали або нотаріально посвідчені копії (або посвідчені органом, який видав оригінал)

Вимагають оригінали, на місці їх сканують, оригінал одразу повертають заявнику (як правило, такий підхід існує, коли пункт прийому заяв на відстрочку відкривають у ЦНАП)

Приймають ксерокопії з підписом заявника, датою та позначкою "Копія вірна"

"Моя рекомендація — дізнаватись вимоги вашого ТЦК заздалегідь або ж одразу робити нотаріально засвідчені копії", — радить експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні аспіранти мають право на відстрочку. Для її отримання потрібно подати заяву до ТЦК та СП та додати окремий документ, який підтвердить факт навчання.