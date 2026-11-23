Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

ДБР, яке протягом років зазнавало критики з боку антикорупційних активістів і вимог щодо перезавантаження, стало в пригоді близькому оточенню керівника САП Олександра Клименка. Після оприлюднення записів, на яких фігурують його дружини та її подруги, саме бюро зареєструвало їхню заяву про нібито провокацію хабаря.

Про це повідомив ексгенпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, до оприлюднення фігуранти не звертались із заявами про провокацію. Водночас він стверджує, що вони регулярно отримували гроші від клієнтів за "вирішення питань". Заяву до ДБР жінки подали лише після того, як історія набула публічного розголосу.

"Виходить цікава ситуація: коли ДБР розслідує справи проти антикорупціонерів — воно "злочинне" і потребує перезавантаження. А коли може допомогти дружині керівника САП уникнути відповідальності — його послуги раптом стають цілком прийнятними", — зазначає Кравченко.

Експосадовець пообіцяв оприлюднити нові матеріали, які, за його словами, спростують версію про провокацію.