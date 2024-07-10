Получить еще можно, но есть нюанс: что происходит с субсидиями в июле

Субсидии продолжат назначать, однако продолжительность выплаты изменится

Для того чтобы продолжать получать субсидию части заявителей, нужно было обратиться в Пенсионный фонд. Среди них — ВПЛ, арендаторы, домохозяйства, где проживает меньше, чем зарегистрированы люди и т.д.

Если этого не сделать, субсидия будет начисляться с месяца подачи документов. Это касается и тех, кто подал документы на получение субсидии впервые. Если не будут изменяться имущественное положение и состав семьи, львиная доля заявителей получат государственную помощь на оплату коммунальных услуг до 30 апреля 2025 года. Ее на отопительный период продолжат автоматически, но некоторым категориям получателей потребуется обращаться в ПФУ снова.

Также повторно в Пенсионный фонд нужно обращаться тем, кому субсидию насчитали на отопительный сезон в размере 0,00 грн, для возможного перерасчета. При назначении субсидии на неотапливаемый сезон учитывается пенсия за март текущего года, при обращении с начала сезона — средний общий доход семьи за III и IV кварталы предыдущего года, а если обратиться в июле, за полугодие, предшествующее месяцу, предшествующему месяцу, с которого назначается субсидия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как получить субсидию, если один или несколько зарегистрированных жильцов не живут в доме. Для этого есть два пути документального подтверждения.