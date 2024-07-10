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Получить еще можно, но есть нюанс: что происходит с субсидиями в июле

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На субсидию документы можно подать через ПФУ или "Дию"
На субсидию документы можно подать через ПФУ или "Дию". Фото Коллаж "Телеграфа"

Субсидии продолжат назначать, однако продолжительность выплаты изменится

Для того чтобы продолжать получать субсидию части заявителей, нужно было обратиться в Пенсионный фонд. Среди них — ВПЛ, арендаторы, домохозяйства, где проживает меньше, чем зарегистрированы люди и т.д.

Если этого не сделать, субсидия будет начисляться с месяца подачи документов. Это касается и тех, кто подал документы на получение субсидии впервые. Если не будут изменяться имущественное положение и состав семьи, львиная доля заявителей получат государственную помощь на оплату коммунальных услуг до 30 апреля 2025 года. Ее на отопительный период продолжат автоматически, но некоторым категориям получателей потребуется обращаться в ПФУ снова.

Также повторно в Пенсионный фонд нужно обращаться тем, кому субсидию насчитали на отопительный сезон в размере 0,00 грн, для возможного перерасчета. При назначении субсидии на неотапливаемый сезон учитывается пенсия за март текущего года, при обращении с начала сезона — средний общий доход семьи за III и IV кварталы предыдущего года, а если обратиться в июле, за полугодие, предшествующее месяцу, предшествующему месяцу, с которого назначается субсидия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как получить субсидию, если один или несколько зарегистрированных жильцов не живут в доме. Для этого есть два пути документального подтверждения.

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