У Києві прогнозуються дощі: коли саме чекати та скільки йтимуть

Можна буде трохи освіжитись

Сонце та майже безхмарність продовжують триматись в столиці України, але найближчими днями, а саме у середу, передбачаються опади.

Температура повітря вдень триматиметься біля +30…33 градусів, а нічна — +21…24 градуси. Найбільші показники термометрів очікуються у п'ятницю, згідно з даними Sinoptik.

Протягом середи, 10 липня, небо над містом буде ясним недовго. Уже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. На початку другої половини доби йтиме дрібний дощ, але ввечері опадів не очікується. Повітря у денний час прогріється до +30 градусів, а вночі охолонуло до +23 градусів. Сила вітру коливатиметься в межах тихих-легких 1-2 м/с.

Наступного дня, 11 липня, спостерігатиметься сонячна погода. У денний час показники термометрів сягнуть +32 градуси, але вночі вони зафіксуються біля +21 градуса. Пориви вітру не сягнуть вище легких 2 м/с.

П'ятниця, 12 липня, принесе безхмарне небо. Денна температура зафіксується біля +33 градусів, а нічна — +24 градусів. Сила вітрів не перевищить легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким регіонам України пощастить найближчими днями, адже їх накриють дощі з грозами.