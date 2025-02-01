Виживав сильніший: найнебезпечніші та найжорстокіші ігри дітей у СРСР

Радянські діти в живу грали з вогнем, ножами, палицями та сірниками

Зараз часто звучать фрази про те, що комп’ютерні ігри, фільми та серіали роблять дітей жорстокими та позбавленими емпатії. Однак варто тільки подивитися на ігри в які із задоволенням грали радянські школярі, і сучасні стрілялки вам здадуться найнешкідливішим заняттям у світі.

"Телеграф" вирішив розповісти про найжорстокіші та найнебезпечніші ігри з СРСР, які реально несли загрозу дітям і могли їх покалічити. Незважаючи на це, в них грали як хлопчики, так і дівчатка.

Найнебезпечніші ігри з СРСР

Більшість батьків у СРСР навіть не здогадувалися, чим займаються їхні діти після школи, оскільки всі радянські громадяни мали буквально з ранку до вечора працювати.

Тому діти у вільний час були надані самі собі та знаходили дуже "цікаві" заняття.

Рогатки, які стріляли металевими "шпонками" або галькою

Рогатка була практично у будь-якого радянського школяра. Вони відрізнялися лише "модифікацією" та "снарядами". Класичні вирізалися з товстої гілки з розвилкою. Також потрібен був широкий сірий джгут з аптеки та шматочок шкіри. Скріплювалося все це мідним дротом або ізолентою.

Стріляла така рогатка галькою, дрібним камінням та кісточками від фруктів. Попадання було досить сильним і могло навіть розбити пляшку з-під шампанського з трьох метрів. Якщо потрапляли "снаряди" в дитину, то в неї залишалися садна та гематоми.

Більш "лайтовий" варіант — це рогатка, яка стріляла "шпонками" — зігнутими в підкову шматочками мідного або алюмінієвого дроту. Шкоди вона особливого не завдавала, але якщо прилітало в обличчя, то було боляче та травмонебезпечно.

Робили таку рогатку з товстого алюмінієвого дроту в оплетці та джгутика.

Катання всередині шини

Майже всі хлопчики Радянського союзу каталися всередині шин від авто. Найкрутішими вважалися камери від трактора "Білорусь" та вантажних машин типу "Урал", "ЗІЛ" та "КАМАЗ".

Суть гри полягала в наступному — дитину, що сиділа всередині шини, котили не тільки рівною дорогою, а й могли спустити з гори. Тут, як кажуть, коментарі зайві.

Дротики

Звичний нам "Дартс" купити в СРСР було неможливо і тому діти самі майстрували для себе подобу "дротиків". Для цього брали папір, сірники та голку.

Потім складали особливим способом папір, брали сірник і встромляли в нього справжню гостру голку для шиття. Нитками прив’язували сірник із голкою до паперу і дротик готовий.

Летіли такі дротики досить далеко і діти часто кидали ними один в одного. "Приліт" такого дротика був дуже болючим і залишав глибокі проколи на тілі.

Ножички

У це складно повірити, але практично кожна радянська дитина мала особистий складний НІЖ. І діти любили грати у дивну гру під назвою "Ножички".

Суть її така — малювалося коло. Гравець кидав ніж і де той встромлявся в землю, там змальовувалась "захоплена" територія. Якщо не встромлявся, то ніж переходив до іншого гравця. Гравець, який не зміг встояти на своїй території, програвав. Переможець – той, хто залишився один у колі.

Іноді у розпал гри ножички могли прилітати у ноги гравців, що було дуже травмонебезпечним.

Шифер у багатті

Діти СРСР палили багаття і кидали туди шматки шиферу, щоб почути характерний вибух і побачити, як у різні боки розлітаються досить гострі уламки матеріалу. І при цьому всі стояли біля вогнища, щоби не пропустити це захоплююче видовище.

Також у вогонь кидали ампули, лак для волосся, освіжувачі повітря, дихлофос, балони від сифону, лампочки… І осколки часто летіли в голову та обличчя… Після цього з’являлися дрібні шрами, які залишилися з дітьми на все життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому діти в СРСР боялися їсти жуйку Turbo. Варто додати, що жуйка Turbo з’явилася на ринку на початку 80-х років. Вона стала улюбленицею багатьох дітей, оскільки насолода відрізнялася яскравим смаком та запахом. А всередині упаковки завжди були вкладки з наклейками.