В Украине снова видели "НЛО": россияне попытались сбить его своей ПВО (фото и видео)

Все объясняется просто

В ночь на среду, 10 июля, в Украине заметили "НЛО": сети появилось множество фото интересного объекта, который оказался пролетом второй ступени ракеты Ariane 6. Украинцы не впервые за последнее время наблюдают в небе нечто интересное — ранее странный летающий объект видели над Киевом.

Сообщения, что киевляне и жители других регионов Украины видят в небе необычное явление появилось вскоре после полуночи. В сети появились фото и видео "НЛО", кто-то подумал, что это российский беспилотник. Объект выглядел как свечение в небе с двумя ядрами.

Вскоре образовательный проект о космосе Alpha Centauri сообщил в своем Telegram-канале, что необычное явление, которое наблюдают в небе украинцы — пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

Забавно, что в России приняли пролет ступени Ariane 6 за что-то враждебное со стороны Украины. Россияне в Ростовской области даже попытались сбить ее своей ПВО.

Ракету Ariane 6 запустили 9 июля с космодрома Европа во Французской Гвиане в Южной Америке. Миссии Ariane 6 важна для восстановления автономного доступа Европы к космосу. Эту ракету будут использовать для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную и геопереходную орбиты Земли.

О том, почему именно во время войны так важно изучать НЛО, как в этом помогают ВСУ, где в Украине известнейшая аномальная зона в интервью "Телеграфу" рассказал кандидат технических наук Артем Билык, возглавляющий Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий (УНИЦА) "Зонд": НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст