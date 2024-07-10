В Украине снова видели "НЛО": россияне попытались сбить его своей ПВО (фото и видео)
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Все объясняется просто
В ночь на среду, 10 июля, в Украине заметили "НЛО": сети появилось множество фото интересного объекта, который оказался пролетом второй ступени ракеты Ariane 6. Украинцы не впервые за последнее время наблюдают в небе нечто интересное — ранее странный летающий объект видели над Киевом.
Сообщения, что киевляне и жители других регионов Украины видят в небе необычное явление появилось вскоре после полуночи. В сети появились фото и видео "НЛО", кто-то подумал, что это российский беспилотник. Объект выглядел как свечение в небе с двумя ядрами.
Вскоре образовательный проект о космосе Alpha Centauri сообщил в своем Telegram-канале, что необычное явление, которое наблюдают в небе украинцы — пролет второй ступени ракеты Ariane 6.
Забавно, что в России приняли пролет ступени Ariane 6 за что-то враждебное со стороны Украины. Россияне в Ростовской области даже попытались сбить ее своей ПВО.
Ракету Ariane 6 запустили 9 июля с космодрома Европа во Французской Гвиане в Южной Америке. Миссии Ariane 6 важна для восстановления автономного доступа Европы к космосу. Эту ракету будут использовать для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную и геопереходную орбиты Земли.
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