Жесткие отключения электричества продолжаются: в "Укрэнерго" сообщили график на 11 июля

Украинцам объяснили, почему вернулись жесткие графики отключений

Завтра, 11 июля, графики отключения света будут применяться на протяжении всех суток. В определенные часы сразу будут задействованы четыре очереди.

Об этом сообщили в ДТЭК. А в НЭК "Укрэнерго" назвали причину жестких графиков.

Так, в Киеве и еще четырех областях высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток. Это означает, что помимо основных зон в определенные часы будут отключать и другие. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

По информации "Укрэнерго", четыре очереди отключений одновременно будут применять с 16:00 до 23:00. В остальные часы будут задействованы три очереди. Причина жестких графиков — увеличение потребления электроэнергии в жару.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему в 40-градусную жару нет света в домах украинцев. В ДТЭК объяснили, почему не могут обеспечить бесперебойным электричеством в такую погоду.