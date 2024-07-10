Графік дещо змінився: як вимикатимуть світло у Львові 10 липня

"Телеграф" також розповів, як дізнатись свою групу

У середу, 10 липня через дефіцит потужності на Львівщині протягом усієї доби будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Львівобленерго. У повідомленні зазначили, що це розпорядження НЕК "Укренерго".

А також закликали всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням. І додають, щоб мешканці звернули увагу на те, що періоди розділені по одній годині.

Відключення світла у Львові 10 липня

Львів і область: як дізнатися свою групу

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". Також тут можна дізнатись, до якої групи відключень належить ваш будинок.

Крім того, дізнатися свою групу відключень можна за допомогою:

чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" пояснили, як працюють графіки відключення світла.