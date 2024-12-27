Чи чекати зимної погоди на вихідних: синоптики дали прогноз

Синоптики озвучили прогноз погоди по всій Україні на вихідні

Перший місяць зими та останній місяць 2024 року добігають кінця, а в Україні погода продовжує радувати людей відсутністю сильних морозів та снігопадів. До кінця цього тижня серйозних опадів не прогнозується.

Відповідний прогноз опубліковано на pogoda.meta.ua. Синоптики розповіли, якою буде погода у суботу, 28 грудня та неділю, 29 грудня.

Субота, 28 грудня

У суботу, 28 грудня, по всій території України буде без опадів, температура повітря по всій території України коливатиметься від нуля до +5 градусів. У Закарпатті температура повітря буде +5…+1 градусів, погода буде сонячною.

Неділя, 29 грудня

У неділю, 29 грудня, на більшій частині території України спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів, а погода буде прохолодною. У Києві, Полтаві, Чернігові, Черкасах, Сумах, Кропивницькому, Чернівцях та Івано-Франківську буде хмарна погода, але опадів не буде.

Температура повітря в Україні впродовж дня буде коливатися від -1 до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, якою буде погода протягом грудня і чи варто чекати на Новий рік снігу.