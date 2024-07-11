Не забудьте подготовить: какие дополнительные документы могут потребоваться для получения субсидии

Право на получение субсидии имеют не все, а только люди с соответствующими доходами

Назначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг продолжается – граждане Украины и легально проживающие иностранцы могут претендовать на государственную помощь, если их имущественное положение не позволяет платить за коммунальные услуги полную сумму начислений.

При обращении в Пенсионный фонд для получения субсидии нужно будет подтвердить свое лицо, чаще всего для этого используют паспорт гражданина Украины или заменяющий его документ. Обязательны при подаче заявление и право на доходы и расходы жителей домохозяйства и членов их семей.

Дополнительные документы, которые могут потребоваться:

договор аренды для арендаторов жилья, заметьте, что срок договора должен превышать время предоставления субсидии (например, быть дольше конца отопительного/неотопительного сезона),

справка ВПЛ — для подачи документов на субсидию для переселенцев без договора аренды,

копия договора о реструктуризации задолженности или выписки об открытии судебного производства из-за задолженности,

справки о непроживании личности и т.д.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что правительство планирует упростить процедуру выделения средств на субсидию. Это ускорит процесс получения помощи.