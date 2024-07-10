"Жахливий конфлікт триватиме": сенатор США вколов Байдена за повільну допомогу Україні

Надалі уповільнення за допомогою може створити певні ризики

Повільність у процесі передачі допомоги Україні не стримала ескалацію, а лише подовжила війну. На полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе та створити умови для розмови з позиції сили.

Таку заяву зробив Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл під час виступу в Інституті Рейгану у Вашингтоні. Про це пише Європейська правда.

"Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде кривавішим", — сказав Макконнелл.

Він додав, що надалі зволікання за допомогою послабить та створить ризики заохочення дій кожного тирана, якого хочуть здолати західні країни.

"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або ослаблена їхньою поразкою", — наголосив лідер республіканців.

Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський неодноразово звертався до лідерів країн-союзниць України, зокрема Джо Байдена, із проханням не затягувати процес передачі допомоги.

Довідка: Мітч Макконнелл — американський політик та відставний адвокат, який з 2021 року є лідером меншини в сенаті, а з 1985 року — старшим сенатором США від Кентуккі, найтривалішим сенатором в історії свого штату. У 2015, 2019 та 2023 роках журнал Time включив Макконнелла до списку 100 найвпливовіших людей у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський виступив в Інституті Рейгана у Вашингтоні. Він розповів про плани диктатора Володимира Путіна, мету удару по "Охматдиту", а також звернувся з проханням до Сполучених штатів Америки.