Є чи немає? Декілька варіантів, як перевірити бронь від мобілізації

Дізнатися про броню можна кількома способами

Під час дії загальної мобілізації деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії. Бронювання підприємствами, установами, організаціями є одним із підстав отримання відстрочки, а перевірити бронь можна кількома варіантами.

Про це розповіли в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери". Там зазначили, порядок перевірки броні передбачається в постанові Кабміну від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Перший варіант, яким може скористатися працівник під час перевірки факту броні від мобілізації — це звернутися до керівника підприємства, де військовозобов’язаний працює. Саме в нього можуть бути відомості щодо відповідного рішення щодо бронювання та списки заброньованих осіб.

Є ще один спосіб дізнатися, чи заброньовано працівника. Він може звернутися безпосередньо до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де працівника взято на військовий облік.

Відповідний орган, куди звернулася людина, має видати йому витяг із зазначеного рішення за встановленою формою. Видається вона заброньованому під розпис та є документом, що підтверджує факт броні.

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