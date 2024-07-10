Віськові розуміють: нардеп розповів, як пояснює їм економічне бронювання

Військові розуміють для чого це робиться

Ідея економічного бронювання, законопроєкти про яке вже є у Верховній Раді, викликає багато суперечок, але навіть військові розуміють, що без нього буде важко. Про це заявив автор одного з законопроєктів, депутат від партії "Слуга Народу" Дмитро Наталуха.

Як він зауважив в інтерв'ю "Телеграфу" — "За 20 тисяч і заради ротацій на фронті. Нардеп відповів на головні питання про економічне бронювання", проблема в тому, що є ризик "неоднозначного сприйняття цієї історії" (ідей бронювання за гроші — Ред.), але це "не зовсім правда".

"Тому що ті військові, з якими я спілкуюся, коли ти їм починаєш все пояснювати, вони кажуть: окей, ми принаймні розуміємо, навіщо ви це робите, ми розуміємо, що можна мобілізувати хоч 5 млн людей, але якщо не буде як їх забезпечити, це все не матиме значення", — сказав Наталуха.

Він наголосив, що без працюючої економіки фронту буде погано.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11331 про економічне бронювання від мобілізації. Документом пропонується, щоб кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч грн на місяць за працівника, отримав можливість його забронювати.

Варто зазначити і те, що у законопроєкті про економічне бронювання від мобілізації, який зареєстрований у парламенті, зазначена сума у 20 тисяч гривень. Проте вона є дискусійною. В цьому законопроєкті основна роль щодо визначення відсотка заброньованих покладається на Кабінет Міністрів.

Окрім цього, раніше "Телеграф" писав, що в Україні розглядається можливість економічного бронювання для підприємців (ФОП). Такі громадяни отримуватимуть бронь від мобілізації тільки за певних умов.

Ініціатор законопроєкту про економічне бронювання та народний депутат від "слуги народу" Дмитро Наталуха прогнозує, що ідея броні для бізнесу та ФОПів дасть можливість деяким військовим отримати ротацію.