Есть ли нет? Несколько вариантов, как проверить бронь от мобилизации

Узнать о брони можно несколькими способами

Во время действия общей мобилизации некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии. Бронирование предприятиями, учреждениями, организациями является одним из оснований для получения отсрочки, а проверить бронь можно несколькими вариантами.

Об этом рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Там отметили, порядок проверки брони предусматривается в постановлении Кабмина от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Первый вариант, которым может воспользоваться работник при проверке факта брони от мобилизации — это обратиться к руководителю предприятия, где военнообязанный работает. Именно у него могут быть сведения относительно соответствующего решения по бронированию и списки забронированных лиц.

Есть еще один способ узнать, забронирован ли работник. Он может обратиться непосредственно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где работник взят на военный учет.

Соответсвующий орган, куда обратился человек, должен выдать ему выписку из указанного решения по установленной форме. Выдаетя она забронированному под роспись и является документом, подтверждающим факт брони.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли отказать в предоставлении отсрочки из-за отсутствия информации о состоянии здоровья по заключению ВЛК. Также мы рассказывали, могут ли предоставить отсрочку из-за перелома руки.