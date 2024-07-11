Допомагав вивозити награбоване українське зерно: СБУ затримала капітана-іноземця та його судно (фото)
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Чоловік є громадянином однієї з країн Південного Кавказу
Служба безпеки затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з окупованого Криму крадене українське зерно. Затримання відбулося в акваторії Одещини.
"Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму", — повідомили у СБУ.
Як встановило розслідування, протягом 2023-2024 років судно забирало награбовану агропродукцію у морському порту Севастополя. Корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу, кошти отримувала Росія.
Капітан намагався приховати роботу на Росію, для чого періодично вимикав GPS-трекер судна. Крім цього він вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок. Так він допоміг РФ вивезти багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.
За даними слідства, цей чоловік є громадянином однієї з країн Південного Кавказу. У складі екіпажу корабля було ще 12 іноземців.
На борту пройшов обшук, було виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності. Капітан отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Капітану загрожує до 5 років позбавлення волі. Його судно арештовано за рішенням суду та відбуксировано на Одещину.
Як розповідав "Телеграф", раніше СБУ затримала мера Мукачева та ще одного топчиновника регіону. Їх підозрюють у великій корупції.