Допомагав вивозити награбоване українське зерно: СБУ затримала капітана-іноземця та його судно (фото)

Чоловік є громадянином однієї з країн Південного Кавказу

Служба безпеки затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з окупованого Криму крадене українське зерно. Затримання відбулося в акваторії Одещини.

"Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму", — повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, протягом 2023-2024 років судно забирало награбовану агропродукцію у морському порту Севастополя. Корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу, кошти отримувала Росія.

Капітан намагався приховати роботу на Росію, для чого періодично вимикав GPS-трекер судна. Крім цього він вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок. Так він допоміг РФ вивезти багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

За даними слідства, цей чоловік є громадянином однієї з країн Південного Кавказу. У складі екіпажу корабля було ще 12 іноземців.

На борту пройшов обшук, було виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності. Капітан отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Капітану загрожує до 5 років позбавлення волі. Його судно арештовано за рішенням суду та відбуксировано на Одещину.

Як розповідав "Телеграф", раніше СБУ затримала мера Мукачева та ще одного топчиновника регіону. Їх підозрюють у великій корупції.