Розжарить до +36 градусів: коли у Києві очікується максимальна спека

Тримайте біля себе завжди воду

Столицю України продовжує тероризувати висока температура. Останніми днями цього тижня не варто очікувати на спад спеки, адже у неділю передбачається аж +36 градусів.

Таку синоптичну ситуацію не супроводжуватимуть хмари чи пориви вітру. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

Протягом п'ятниці, 12 липня, прогнозується невелика хмарність, але лише вдень. Повітря на початку другої половини доби прогріється до +34 градусів, а вночі охолонуло до +23 градусів. Сила вітру в останній день тижня коливатиметься в межах легких-слабких 3-4 м/с.

Перший вихідний, 13 липня, принесе у місто також ясну погоду. У денний час показники термометрів сягнуть +35 градусів, але вночі вони зафіксуються біля +24 градусів. Пориви вітру не сягнуть вище помірних 6 м/с.

Неділя, 14 липня, передбачається максимально гарячою з-поміж цих трьох днів. Денна температура зафіксується біля +36 градусів, а нічна — +24 градусів. Сила вітрів коливатиметься від слабких 5 м/с до помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Києві можна відвідати відкриті басейни й провести час з родиною.