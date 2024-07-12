Рус

Розжарить до +36 градусів: коли у Києві очікується максимальна спека

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Діти
Діти. Фото 24 канал

Тримайте біля себе завжди воду

Столицю України продовжує тероризувати висока температура. Останніми днями цього тижня не варто очікувати на спад спеки, адже у неділю передбачається аж +36 градусів.

Таку синоптичну ситуацію не супроводжуватимуть хмари чи пориви вітру. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

Протягом п'ятниці, 12 липня, прогнозується невелика хмарність, але лише вдень. Повітря на початку другої половини доби прогріється до +34 градусів, а вночі охолонуло до +23 градусів. Сила вітру в останній день тижня коливатиметься в межах легких-слабких 3-4 м/с.

Перший вихідний, 13 липня, принесе у місто також ясну погоду. У денний час показники термометрів сягнуть +35 градусів, але вночі вони зафіксуються біля +24 градусів. Пориви вітру не сягнуть вище помірних 6 м/с.

Неділя, 14 липня, передбачається максимально гарячою з-поміж цих трьох днів. Денна температура зафіксується біля +36 градусів, а нічна — +24 градусів. Сила вітрів коливатиметься від слабких 5 м/с до помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Києві можна відвідати відкриті басейни й провести час з родиною.

Теги:
#Погода #Прогноз #Прогноз погоди #Погода у Києві