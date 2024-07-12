Раскалит до +36 градусов: когда в Киеве ожидается максимальная жара

Держите при себе всегда воду

Столицу Украины продолжает терроризировать высокая температура. В последние дни на этой неделе не стоит ожидать спада жары, ведь в воскресенье предполагается аж +36 градусов.

Такую синоптическую ситуацию не будут сопровождать тучи или порывы ветра. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

В течение пятницы, 12 июля, прогнозируется небольшая облачность, но лишь днем. Воздух в начале второй половины суток прогреется до +34 градусов, а ночью охладел до +23 градусов. Сила ветра в последний день недели будет колебаться в пределах легких-слабых 3-4 м/с.

Первый выходной, 13 июля, принесет в город также ясную погоду. В дневное время показатели термометров составят +35 градусов, но ночью они зафиксируются около +24 градусов. Порывы ветра не достигнут выше умеренных 6 м/с.

Воскресенье, 14 июля, предполагается максимально горячим среди этих трех дней. Дневная температура зафиксируется около +36 градусов, а ночная – +24 градуса. Сила ветров будет колебаться от слабых 5 м/с до 7 м/с.

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