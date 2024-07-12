Опасный вредитель уничтожает растительность в одной из областей Украины - под угрозой и другие регионы (видео)

Аномальная жара оказывает положительное влияние на размножение насекомых

В Днепропетровской области люди стали свидетелями настоящего нашествия саранчи. В Криворожском районе насекомые заполонили поля и улицы.

Очевидцы опубликовали видео в Telegram. Сообщается, что рой вредителей был замечен, в частности, в поселке Марьяновка.

"Стаи этих вредителей заполонили поселок Марьяновка и изрядно испугали местных жителей. Саранча опасна тем, что уничтожает урожай и всю растительность на своем пути, а аномальная жара только способствует ее размножению", — говорится в сообщении.

На втором видео автор показывает съеденный саранчой камыш и обнаженные верхушки деревьев. Страшно вообразить, что будет с урожаем, жалуется женщина.

В то же время на сайте Госпродпотребслужбы предупреждали о вероятном нашествии вредителей. Отмечали, что перелетную саранчу обнаружили в южных районах Республики Молдова вблизи Болградского района Одесской области.

Также там напомнили о том, что в конце июня в Харьковской области обнаружили массовое размножение и увеличение численности саранчи.

"На территории Слобожанского поселкового совета Чугуевского района очагово обнаружено массовое размножение и увеличение численности опасного вредителя — саранчи. На заселенной площади средняя численность саранча составляла 30-40, максимальная — более 80 экземпляров на кв. м", — сообщали в Госпродпотребслужбе.

с. Марьяновка Криворожского района, где была замечена саранча

Чтобы предотвратить распространение саранчи, необходимо своевременно принять ряд мер, в частности обследовать места резервации и провести опрыскивание пестицидами.

Основной причиной размножения саранчи является аномальная жара, которая продержится в Украине еще две недели. Пока официальных комментариев от Госпродпотребслужбы относительно саранчи в Днепропетровской области нет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Днепре огромные осы изрядно испугали местных жителей. Эти насекомые редко встречаются в Украине.