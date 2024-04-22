"Війна – це завжди розвиток": Буданов розповів, що змінилось у росіян після 2022 року

Вони воюють за гроші, тому що їх призвали

В Україні вже третій рік триває повномасштабна війна. За цей час окупанти змогли переосмислити помилки, але чогось кардинального у веденні війни у них не змінилось.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтервʼю ВВС. Його запитали, чи стала армія ворога сильнішою.

"І так, і ні. Треба пам'ятати, що війна – це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", — відповів очільник ГУР.

Буданов каже, що на початку 2022-го року ніхто не міг уявити, що на фронті будуть десятки тисяч дронів працювати. Але разом з тим, це вже нікого не дивує зараз.

"Стосовно оснащення – оснащення піхотинця точно стало краще. Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", — каже він.

А ось щодо якості особового складу у РФ, Буданов каже, що ті, хто брали участь в першій, як-то кажуть, хвилі повномасштабного вторгнення 22-го року – це справжні професіонали були, контрактники з нормальним досвідом бойовим і так далі. Але за цей час їх вже майже не лишилось. Росія воює мобілізованими.

Його також запитали, який у росіян моральний дух. Очільник ГУР відповів так:

"Та ніякий, в принципі. Він підсилився після взяття Авдіївки, але це тимчасове було явище. В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто "ідіть вперед". Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. "Ідіть вперед", як то кажуть, і російський мужик іде. Він там особливо не думає, що з ним буде. Але сказати, що він сильно старається, – це теж неправда", — підсумував Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов прокоментував песимістичні прогнози щодо війни. Він каже, що проблеми на фронті є, але вони зʼявились не за один день.