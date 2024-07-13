"В нашей семье много черных шуток": Буданов сделал откровенное признание о жене

Марианна — вторая жена главы ГУР

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал, что его жена Марианна следит за его весом и ограничивает его в некоторых блюдах. Для поддержания формы руководитель ГУР занимается бегом.

Об этом он рассказал в интервью NV. Оно происходило во время обеда, Буданов ел любимую острую пиццу пепперони. Он поделился, что жена следит за его фигурой

"Честно говоря, жена следит за моим весом и в пицце меня ограничивает", — сказал он.

Глава ГУР добавил, что для поддержания формы бегает вокруг здания ГУР. Это около 700 метров, Буданов в свободное время делает несколько кругов.

Он поделился воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения. Накануне, в ночь на 23 февраля 2022 года, он перевез на территорию ГУРа жену. Журналист спросил его, понимал ли он, что в самом худшем варианте их обоих россияне могли убить.

"Во-первых, так плохо никогда бы не произошло. Во-вторых, мы с ней это обсудили. Это, как говорится, позиция нашей семьи. Если мы семья, мы — едины, и единое не может быть разделено", — рассказал Буданов.

По словам интервьюеров, он говорил о жене с гордостью. Главы ГУР отметил, что Марианна пережила не только отравление, но и все прилеты и ракетные атаки.

"Даже я не за всеми ими следил, потому что иногда был в командировках. В нашей семье много черных шуток о первых полгода жизни на острове", — признался Буданов.

Отметим, что штаб ГУР МО расположен в центре Киева на Рыбальском полуострове. Из-за этого за организацией закрепилось неофициальное название "Остров".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Марианна — вторая жена Буданова. По образованию она психолог.