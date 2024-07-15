Військових на вулицях побільшає? У ТЦК розповіли, що буде із патрулями після 16 липня

Для оновлення даних надавалось 2 місяці

Вже у вівторок, 16 липня, добігає кінця 60 денний термін оновлення даних для всіх військовозобов'язаних, і з цього дня військових патрулів на вулицях побільшає. Так само і перевірок документів у чоловіків від територіальних центрів комплектування (ТЦК) теж стане більше, до чого люди мають бути готові.

Про це розповів "Телеграфу" речник Полтавського ТЦК Роман Істомін у матеріалі: "Якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань".

"Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції", — каже речник.

Він наголосив, що правила військового обліку не скасовувались і вони діють для всіх чоловіків без виключення

"Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи", — додає Істомін.

Нагадаємо, особи, які не оновили дані в установлений термін можуть отримати штраф у сумі від 17 до 25 тисяч грн. У Міноборони наголосили, що за законом в Україні не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, кого не оштрафують за неоновлення даних після 16 липня.