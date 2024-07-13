Кого не оштрафують за неоновлення даних після 16 липня: у ТЦК поділилися подробицями

До кожного випадку підходитимуть індивідуально

Після 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої військово-облікові дані. Після цього терміну тим, хто цього не зробив, загрожують штрафи до 25 тисяч гривень і не тільки. Проте притягувати до адміністративної відповідальності не всіх.

Про це пише Суспільне з посиланням на заяву старшого офіцера юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитра Молота. Він додав, що людей не притягуватимуть до адміністративної відповідальності за умови, що особа надасть підтвердження, що доводить неможливість оновлення даних протягом 60 днів.

Прикладом такого документа може бути лікарняний лист. При цьому кожен випадок неоновлення військово-облікових даних розглядатиметься індивідуально. Начальник територіального центру аналізуватиме всі обставини.

"Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об’єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість дістатись у черзі, така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити начальник ТЦК, а також людина має про це повідомити та надати відповідні підтверджуючі документи", — зазначив Дмитро Молот.

"Телеграф" вже писав, як дізнатися про штраф від ТЦК. Також ми розповідали, як їх можна уникнути.