Хто не оновив дані – отримають повістку та штраф: адвокат пояснює, як це працює

Неоновлення даних не позбавить людини від повістки

Відповідно до нового закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні оновити дані. Навіть ті, хто цього не зробить, отримають не лише повістку, а й будуть притягнуті до відповідальності.

Про це розповів адвокат Олег Мицик в ефірі Київ-24. Він зазначив, що якщо громадянин оновив дані, повістку отримає за місцем, яке вказано ним під час останнього оновлення.

Якщо ж людина не оновила дані, то йому повістка прийде за останнім відомим місцем проживання. Таким чином військовозобов’язана людина все одно отримає повістку.

"Люди, які з якихось міркувань не хочуть оновити дані, просто вчиняють нове адміністративне правопорушення, за яке отримають штраф", — додав адвокат.

Раніше ми розповідали, як виглядатиме повістка після 16 липня. Формуватися вони будуть автоматично і після надсилатись військовозобов’язаному.

Також "Телеграф" писав, яке покарання загрожує за ігнор повістки після 16 липня. Якщо військовозобов’язаний не з’явився і не оновив своїх даних, його можуть оштрафувати. Також у нього можуть бути заарештовані банківські рахунки та майно, позбавити права керувати автомобілем. А у разі неявки за повісткою, за яким мобілізують до ЗСУ, може бути навіть кримінальне покарання.