Вскочити в останній вагон: хто має оновити свої дані в ТЦК до 16 липня, аби уникнути великих штрафів

Оновлення даних стосується не лише дорослих

Термін оновлення даних для жінок та чоловіків добігає кінця. Після того, як в дію вступив оновлений закон про мобілізацію з 18 травня до 16 липня всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні оновити облікові дані, зокрема це можна зробити через застосунок Резерв+, або у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

"Телеграф" розповідає, яка категорія жінок та чоловіків має оновити свої дані до 16 липня. А також, яке покарання буде для тих, хто цього не зробив до вказаного терміну.

Хто має оновлювати дані до 16 липня:

військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років;

призовники й резервісти;

заброньовані особи;

особи, які мають відстрочку;

військовозобов’язані жінки.

Зверніть також увагу, що Кабінет міністрів України постановою №675 вніс зміни до постанови від 16 травня 2024 року №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Тепер особи до 25 років не будуть проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Це стосується осіб, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Вони не будуть проходити медичний огляд допоки їм не виповниться 25 років. Відповідно вступати до війська за новим законом вони мають з 25 років. Але оновити свої дані мають оновити всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Варто зазначити, що юнаки, яким виповнилося 17 років, також можуть отримати повістки від ТЦК для постановки на військовий облік. Якщо вони проігнорують повістку або не стануть на військовий облік, то можуть бути покарані штрафом. Раніше ми вже розповідали, який штраф очікує військовозобов'язаних за те, що вони не оновили свої дані. В ТЦК також розповідали, який штраф буде для жінок, які ухиляються від мобілізації.

Окрім цього, є виняток для тих військовозобов'язаних, хто не оновив свої дані до 16 липня. Ці громадяни можуть уникнути штрафу за умовою якщо нададуть документи або інші підтвердження, які доводять те, що цей громадянин не міг оновити дані впродовж 60 відведених на це днів. Зокрема, таким документом може бути лікарняний лист, але кожен випадок буде розглядатись окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко потрапити в ТЦК, щоб обійти чергу. А також, хто може отримати повістку в липні.