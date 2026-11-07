Останні дні провела в реанімації. Від чого померла путіністка Шукшина

Прощання з артисткою відбудеться 10 листопада в Москві, після чого її поховають на Новодівичому цвинтарі

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Причиною смерті російської акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної стала гостра серцева недостатність. Артистка померла в Москві у віці 88 років після кількох тижнів у лікарні.

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Про це повідомляють російські ЗМІ. Останні тижні життя Федосєєва-Шукшина провела в реанімації.

Проблеми із серцем і судинами в акторки були протягом кількох років: у 2019 році вона перенесла інфаркт, а у 2023-му – інсульт. На початку жовтня її самопочуття погіршилося: з’явилася сильна задишка, їй стало важко пересуватися квартирою, однак звертатися до лікарів вона не поспішала.

14 жовтня Федосєєву-Шукшину госпіталізували. Окрім проблем із диханням, у неї були сильні набряки та порушення серцевого ритму. Погіршилися пам’ять і увага: акторка не орієнтувалася в часі та просторі, хоча пам’ятала своє ім’я і вік.

В останні роки Лідія Федосєєва-Шукшина перенесла інфаркт та інсульт Джерело: Відкриті джерела

У лікарні їй спочатку подавали кисень через носові канюлі. 29 жовтня її ввели в медикаментозну кому та підключили до апарата штучної вентиляції легень. На тлі серцевої недостатності та пневмонії виникли проблеми з нирками, що супроводжувалися набряками.

Прощання з артисткою відбудеться 10 листопада в Москві. Після церемонії її поховають на Новодівочому кладовищі.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні на 86-му році життя помер народний артист України Федір Стригун.