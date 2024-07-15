У чергах з 5 ранку: що відбувається біля київських ЦНАПів в останні дні, коли можна оновити дані (відео)

Хтось навіть ночував у авто, щоб зайняти чергу

У вівторок, 16 липня, – останній день, коли військовозобов'язані громадяни можуть оновити свої дані. У зв'язку з цим перед ЦНАПами столиці утворилися величезні черги.

Кореспонденти телеканалу "Київ24" повідомляють про справжній ажіотаж біля будівель ЦНАПів. Люди приходять з раннього ранку, аби встигнути подати необхідні документи.

Деякі кияни розповідають, що займають чергу ще з 5 ранку й опиняються далеко не першими.

"52-й в черзі о 8 ранку", — розповідає один із військовозобов'язаних чоловіків.

Дехто скаржиться, що через збої в роботі застосунку "Резерв+", їх зняли з військового обліку. Тому "оновитися" прийдеться у ЦНАПі.

У ЗМІ подейкують, що чоловіки навіть ночують в автівках прямо біля центрів надання адмінпослуг аби встигнути оновити дані до 16 липня.

Також кияни розповідають, що крім шаленого потоку людей, роботу ЦНАПів ускладнюють часті відключення світла.

Зазначимо, що за даними Міністерства оборони, станом на 14 липня 2024 року, вже понад 4 мільйони українців оновили свої дані. Зокрема за останній тиждень оновилися майже мільйон громадян.

Нагадуємо, у вівторок, 16 липня, закінчується двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який був визначений в новому законі про мобілізацію. Громадяни, які не зробили цього, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань.