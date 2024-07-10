Українські блогери влаштували крик про мир із Росією. Чи буде їм щось за це?

Кризова комунікація у першу добу особливо не допомогла

Після атаки РФ ракетою по київській дитячій лікарні "Охмадтит" кілька Instagram-блогерів синхронно опублікували сторіз зі "зрадою". Хтось закликав до укладення "мирних угод" з Росією на її умовах, поширював теорії змов, проклинав політиків по обидва боки.

Гучний скандал почав позначатися на репутації інфлуенсерів і у першу добу від аудиторії надійшов фідбек у вигляді негативу. Кризова комунікація не те щоб вдалася: у нових дописах були сарказм, образи, звинувачення та заперечення ІПСО. Негативу лише побільшало і деякі блогери закрили сторінки.

"Телеграф" намагався з’ясувати другу точку зору та поцікавився тим, що саме хотіли сказати лідери думок, та вони зберігають "стратегічну тишу".

Волошин

З чого все почалося: відео у сторіз про те, що Україна не "вивозить" війну, через це помирають люди. Далі йшла цитата:

"Треба зіграти за їхніми правилами, а потім зробити так, щоб по факту вони зіграли за нашими правилами. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться?.

Зіграти за їхніми правилами — звучить як погодитися на мирний план Путіна і віддати Росії чотири області. "Телеграф" звернувся з коментарем до PR-менеджера Богдана, однак той не відповів (як і решта). Ми інформуватимемо у разі появи якихось деталей.

Реакція на негатив:

Олександр зізнався, що не хотів, аби його позиція звучала як російська пропаганда. Він визнав, що зробив помилку і "забагато на себе взяв", вирішивши, що може розповідати про те, як закінчуються війни.

"Дякую велике військовим, які подзвонили і нормально пояснили, що конкретно не сподобалось у моїх висловах… Я вважаю, що це правильно, коли людина можливо у чомусь помилилась — підійти і пояснити, що не так", — каже Волошин.

Також блогер розповів, що йому надходять погрози, тому надалі він не ділитиметься своїми думками, а всю благодійну діяльність вестиме не афішуючи це.

Юлія Верба

Вагітна блогерка Юлія Верба, що має півтора мільйона підписників, відреагувала на обстріл "Охматдиту" загадковою сторіз про те, що "цьому світу остаточно кінець, коли є ті, хто це робить і ті, хто нічого не робить", а потім додала, що влада обкрадає людей.

Після звинувачень у поширенні російського ІПСО Верба сказала, що "просто написала два речення". Мовляв, йшлося про корупцію, що віддаляє перемогу України. Верба сказала, що всі незгодні або ті, кого вона дратує, можуть відписатися.

Серед сторіз були заперечення ІПСО (перший скріншот), сарказм про відписку та світлий заклик задонатити на ЗСУ. До кризово-комунікаційного бінго додається сторіз із образою, бо Верба назвала своїх критиків "клоунами".

На відміну від інших блогерів, Верба не закривала своєї сторінки, не видаляла сторіз та продовжує розповідати про своє життя.

Супермама Тая

Учасниця популярного шоу, а також мотиваторка та наставниця під ніком _taisaaa має 72,4 тис. підписників.

З чого все почалося: Таїсія написала, що їй потрібні мирні переговори. "Скільки ще має залишитись сиріт? І кому потрібна буде Україна з кордонами 91 року, якщо українців не залишиться і нас всіх знищать? Я за життя. Я за мир!".

Блогерка не видаляла сторіз та не закривала сторінки, хоча й отримала свою порцію негативних коментарів. Навпаки — вона поширила цей текст окремим постом. В продовження теми Таїсія скаржиться на придушення свободи слова (ця фраза також згадується в російському ІПСО) та як ніколи демонструє патріотизм. У кінці сторіз блогерка нагадала, куди писати їй щодо реклами — тобто, можемо зробити висновок, що вона продовжуватиме без наслідків отримувати прибуток навіть після репутаційних втрат.

Катя Венгерська

Блогерка з Луцька з аудиторією в 245 тис. підписників написала, що смерті українців "комусь вигідні". Вона також переконана, що якщо "є гроші на війну", мали б бути й на мир.

"Світ бачить і нічого не робить, влада бачить і нічого не робить. Комусь вигідно. А люди гинуть. Писати пости владі кожного разу при обстрілах — це єдине, що зараз можна? І все? Це допомагає? Коли вже понажираються і перестануть гратись людськими долями і життями? Останні роки дивлюсь, і це все схоже на ті фільми жахів, тільки в реальності. Як так що є гроші на війну, але немає грошей на мир".

Після скандалу від блогерки не пішли рекламодавці і вона без наслідків для себе продовжує радити якісь товари:

Спільнота закритих сторінок

Сьогодні закритими є сторінки Міли Бараєвої ("Мені по***, як, аби діти більше не вмирали від ваших політичних ігрищ"), Насті Умки ("всі вже так за*їбалися і нікому не треба кордони 91 року"), Владислави Роговенко ("хай клоун йде й домовляється про мир" та "ненавиджу владу по обидва боки").

Як повідомлялося раніше, російська ракетна атака на Київ забрала життя 33 людей, а ще понад 120 отримали травми різного ступеня важкості. Серед загиблих 6 дітей, у тому числі пацієнт "Охматдиту".