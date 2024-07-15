"Розвалюють армію": Верещук зробила важливу заяву на тлі скандалів з військовими командирами

Армія – це не громадська організація

На тлі нещодавніх скандальних звинувачень військових командирів та майбутніх перевірок віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала громадськість не розвалювати армію такою критикою. Адже в деяких випадках це може бути безпідставно.

На своїй сторінці у Фейсбук Верещук опублікувала доволі емоційний пост. За її словами, ЗМІ, політики та активісти не повинні вимагати звільнень командирів, адже це не їх відповідальність.

"Є хороші командири, є погані. Але, прагнення позбутись поганих командирів не мають розвалювати армію. Бо, армія – це не громадська організація, а бойовий командир – це не соціальний працівник", — зазначила віцепрем'єрка.

Вона наголосила, що такі справи й у мирний час розхитують армію та суспільство, а у воєнний тим паче, коли цього точно не треба робити.

"Тупість, безвідповідальність, легковажність, брехня тощо – все це треба вичавлювати. Але, не ціною підриву дисципліни та боєздатності підрозділів", — каже Верещук.

За її словами, такі наче хороші наміри можуть мати дуже погані та сумні наслідки. Тому вона звернулась до всіх людей, що підіймали тему поганих командирів у медіа, написавши: "Якщо ваша адвокаційна діяльність заважатиме дисципліні та боєздатності армії, то це суперечитиме інтересам національної безпеки в умовах війни. Це недобре".

Водночас громадський діяч Сергій Стерненко висловив свою позицію щодо цього. За його словами, Верещук сама визнала наявність проблеми у війську.

"Оскільки пані Верещук працює в уряді, закликаю її підняти на засіданні КМУ питання великої армійської реформи, щоб громадськості не довелося постійно про це нагадувати, "підриваючи дисципліну і боєздатність армії"", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправив перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом.