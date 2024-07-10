Коли розпочнуться мирні переговори: Орбан сказав, що про це думають Путін та Сі Цзіньпін

Угорський лідер вважає, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню та дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті

У листі, який прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС після своїх поїздок до України, Росії та Китаю, він пише, що Європа має "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи США.

Орбан каже, що наступні два місяці на лінії фронту в Україні будуть "драматичнішими, ніж будь-коли". Про це повідомляє El Pais.

"Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню та дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті", — зазначив угорський лідер у листі, який є у розпорядженні видання.

Орбан підкреслив, що політичне лідерство, що надається США, обмежене через виборчу кампанію, що триває.

"Тому ми не можемо очікувати, що найближчими місяцями вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми маємо вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії", — пояснив прем’єр-міністр.

Орбан додав, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь передав йому, що бачить себе "чесним брокером".

"Президент Сі бачить політику Китаю як політику світу, тоді як політика США та Європи — це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", — сказав Орбан у своєму листі про візит до Пекіна.

Щодо мирної формули, Віктор Орбан зазначає, що російський диктатор Володимир Путін вважає "актуальною" пропозицію, яка була навесні 2022 року — єдиний раз, коли Київ та Москва вели прямі переговори.

Згідно з планом, Крим мав залишитися під окупацією РФ, але без українського визнання Київ відмовлявся від членства в НАТО, встановлювався ліміт на чисельність та можливості ЗСУ. Також кілька країн нададуть "гарантії безпеки" та допомогу Україні, яка вже є нейтральною країною у разі нападу.

Орбан каже, що глава КНР Сі Цзіньпін та Путін припускають, що мирні переговори між Україною та Росією відбудуться до кінця 2024 року.

Він додав, що Путін не згадував про втрати РФ, але натомість говорить про втрати української сторони. За словами диктатора, вони нібито становлять 40-50 тисяч людей на місяць. Також він наголосив, що бойові дії посилилися останніми тижнями.

"Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", — каже Орбан.

Путін також запропонував Україні припинення бойових дій із низкою умов. Вони по суті означають капітуляцію українських військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 липня Віктор Орбан приїхав із візитом до Києва, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Українській стороні він запропонував припинення вогню для якнайшвидших переговорів. Проте Київ відмовився.

Вже 5 липня Орбан приїхав до Путіна до Москви. Разом із диктатором вони обговорювали війну в Україні та "шляхи до миру".

8 липня угорський прем’єр прибув до Пекіна і зустрівся з Сі Цзіньпіном.