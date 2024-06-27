"Україна не хоче затягувати війну": Зеленський сказав, коли можуть розпочатися переговори з Росією

Президент назвав терміни, коли можуть розпочатися мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Росією. Український лідер сказав, що готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції із президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі. За його словами, потрібно напрацювати мирний план для другого саміту миру найближчим часом.

"Україна не хоче затягувати війну, ми не хочемо, щоб вона тривала роками. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Росії останнім часом буквально випрошують переговори з Україною. Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до діалогу "хоч завтра". При цьому він назвав абсолютно абсурдні умови для цього. Зокрема, Путін вимагає від України вивести свої війська з усіх регіонів, де точаться бої. При чому навіть із тих територій, які не були захоплені Росією або вже звільнені. При цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров додав, що на час переговорів атаки на фронті не припиняться.

В Україні не виключають присутності Росії на другому Саміті миру. За словами глави МЗС України, саме ця зустріч світових лідерів та представників РФ має стати початком завершення війни. При цьому він додав, що жодні "альтернативні" формули миру, крім української, не розглядаються. Особливо якщо в них йдеться про здачу територій.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Єврокомісії назвали умову для переговорів України з Росією. За словами Урсули фон дер Ляйєн, мирний діалог можливий лише на основі статуту ООН.