Небезпечне світло: експертка пояснила, які зарядні пристрої можуть спалахнути або вибухнути

Використання цих гаджетів може завдати шкоди

Багато українців під час відключень світла вдаються до альтернативних джерел електроенергії. Однак, далеко не всі з них є безпечними.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла керівниця відділу стратегічних комунікацій EcoFlow Ukraine Олена Гуцул.

Детальніше читайте у матеріалі "Щоб зарядні станції не вибухали і не горіли, треба пам'ятати про три правила".

За її словами, справді існують випадки, коли такі альтернативні джерела вибухають чи горять. Однак гучні інциденти з пристроями, які в новинах називають "зарядними станціями", у більшості випадків пов’язані не з конкретними фірмами, а з неякісними або саморобними виробами, що не мають базових систем безпеки.

Спеціалістка звертає увагу, що найпоширеніші реальні причини займання — це використання саморобних конструкцій, перероблених автомобільних акумуляторів або товарів з "сірого ринку" якість та безпеку яких гарантувати неможливо. Такі акумулятори зазвичай розраховані на повільний заряд, але користувачі намагаються працювати з ними на високих струмах, що призводить до стрімкого нагрівання й може спричинити пожежу.

Ще одним фактором ризику є критичне перевантаження малопотужних пристроїв. У якісних моделей це відсікається автоматично, тоді як дешеві або саморобні вироби не мають захисту від перегріву та працюють на межі можливостей.

