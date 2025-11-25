Питання безпеки: які є типові помилки при використанні зарядної станції

Більшість проблем із зарядними пристроями починаються не під час їх роботи

Під час відключень світла багато українців користуються зарядними станціями. Однак є поширені помилки, через які з ними виникають неполадки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла керівниця відділу стратегічних комунікацій EcoFlow Ukraine Олена Гуцул.

Олена Гуцул звертає увагу, що більшість проблем із портативними станціями починаються не під час їхньої роботи, а значно раніше — у момент, коли власник просто залишає пристрій "стояти в кутку". Саме порушення умов зберігання, за її словами, є найпоширенішою помилкою користувачів.

Навіть якщо станція просто стоїть без роботи, її не можна залишати "як є". Виробник дає чіткі інструкції щодо рівня заряду, температури та періодичності технічного увімкнення. Від цього залежить довговічність батареї сказала фахівець

Не менш важливий аспект — механічні пошкодження. За словами пані Гуцул, усе залежить від того, що саме сталося зі станцією. Якщо удар не зачепив акумуляторні елементи і корпус не має пробоїн, серйозних ризиків немає.

"Але якщо є навіть часткові видимі деформації батарей, станцію потрібно негайно передати в авторизований сервісний центр. Тут важливо не гадати самостійно — це питання безпеки", – зауважує вона.

