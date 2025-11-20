Приготуйте хороший товстий кабель: як швидко зарядити павербанк або станцію, коли світло кілька годин

Під час планових та аварійних відключень світла потрібно подбати про зарядку пристроїв

Українці вже кілька років живуть в умовах ракетних та дронових атак на електростанції та підстанції. Відповідно по всій країні діють планові та аварійні відключення світла. У цій ситуації у багатьох вже є зарядні станції та павербанки.

"Телеграф" розповість, як швидко зарядити зарядні пристрої, щоб завжди залишатися на зв’язку і мати можливість працювати без світла.

Як прискорити зарядку станції?

Зарядні станції типу EcoFlow, Bluetti, Anker, Jackery мають великий попит серед українців в умовах відключень світла. Найшвидший спосіб зарядити їх — заряджати відразу з двох сторін, пише cnet.com. Для цього, коли є світло, увімкніть станцію у звичайну розетку та додатково підключіть сонячні панелі. Деякі моделі можуть повністю зарядитись за 50-70 хвилин.

Також заряджати станцію можна в автомобілі. Підключіть її до прикурювача через спеціальні адаптери і додайте маленьку сонячну панель на скло авто. Це допоможе вдвічі прискорити зарядку станції.

Ще одна важлива порада, яка прискорить зарядку, потрібно в додатку станції знайти кнопку "Швидка зарядка", "Turbo", "X-Stream" або "HyperFlash" і обов’язково включити її.

Як прискорити зарядку павербанка?

Звичайні пауербанки (від 5000 до 50 000 мАг) можна швидко заряджати за допомогою потужної зарядки (100-140 Вт і вище) та гарного товстого кабелю.

Найшвидші зарядки в 2025 році, які реально працюють: Anker Prime 250 Вт, Ugreen 140-300 Вт, Baseus 140 Вт або будь-яка ігрова зарядка 120-165 Вт. З такою потужною зарядкою звичайний павербанк можна зарядити за 30-40 хвилин, пише mtnweekly.com.

Крім того, рекомендується повністю відключити павербанк на час його заряджання. Також не варто заряджати його в теплі або на холоді, оскільки це сповільнює процес. Оптимальна температура – 20-25 °C. Використовуйте короткий і товстий кабель для зарядки павербанку, найкраще "рідний", який йшов у комплекті при покупці пристрою.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як безкоштовно почистити пральну воду від неприємного запаху. Знадобиться лише склянка окропу.