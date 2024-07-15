Споживання досягло максимальної позначки: "Укренерго" повідомило, як будуть вимикати світло 15 липня

Українців закликали економити електроенергію

У понеділок, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Вимикати світло будуть у 3 та 4 черги.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго". Там зазначили, що через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

У компанії повідомили, що для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень. А з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

В "Укренерго" нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Також повідомляється, що в неділю, 14 липня, з 01:00 до 07:00 для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. Вчора з 11:00 до 18:00 українська енергосистема приймала надлишки з енергосистеми Польщі. Сьогодні вночі польська енергосистема також здійснювала аварійне постачання електроенергії в енергосистему України.

Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини відбувався імпорт електроенергії загальним обсягом 25 126 МВт*год, з максимальною потужністю 1336 МВт. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.