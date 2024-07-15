Заберуть єдине житло: у якому випадку ухилянта покарають майном

Не сплатити штраф і уникнути відповідальності не вийде

Військовозобов’язані чоловіки повинні оновити дані до 16 липня, інакше їх чекає штраф. Якщо сума несплачених штрафів перевищить 160 тисяч гривень, то у громадянина можуть забрати єдине житло.

Щоправда, до такого кроку дійде лише у випадку, якщо у нього немає грошей на банківських рахунках чи власного автомобіля. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Чоловіки, які ухиляються від оновлення даних, повинні бути готові до того, що штраф може накладатись неодноразово. Якщо штрафи не будуть погашені, то його внесуть до реєстру боржників.

Зазначимо, що сумарна сума штрафів у 160 тисяч гривень не є настільки нереальною. За КУпАП, фізичну особу можуть оштрафувати за не оновлення даних на 17-25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб ця сума збільшується до 59500 грн.

Якщо ухилянт не платить штрафи, то у ТЦК виписують постанову. Це виконавчий документ. З наступного дня після оформлення цього документу громадянин потрапляє до Єдиного реєстру боржників.

В першу чергу будуть стягуватись грошові кошти на банківських рахунках. Це гроші у національній чи іноземній валюті та інші цінності, які знаходяться на зберіганні у фінансових установах.

"Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна ― наприклад, квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна", ― йдеться у повідомленні джерела.

В ухилянта можуть забрати майно з переліку:

земельна ділянка;

нежитлове приміщення;

квартира чи будинок.

Житло будуть забирати в останню чергу. Такий варіант можливий, якщо ухилянт не сплачує штрафи, яких назбиралось понад 160 тисяч гривень, і не має грошей, іншого майна для погашення заборгованості.

Раніше "Телеграф" писав, які штрафи за неявку у ТЦК після отримання повістки. Сплатити їх треба за кілька днів після того, як їх випишуть. Інакше санкції стануть ще більш жорсткими.