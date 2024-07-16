Эти женщины должны обновить данные до 16 июля и стать на учет: список профессий

Постановка на учет не означает мобилизацию

В Украине идет процесс обновления данных военнообязанными. Сделать это до 16 июля должны не только находящиеся на учете мужчины, но и женщины.

Юрист ОО "Центр экономически-правового развития" Андрей Корбецкий отмечает, что несоблюдение этой обязанности приведет к штрафам и тому подобное. Он также напомнил об обязанности женщин с медицинской или фармацевтической специальностью встать на военный учет.

С 16 мая 2024 года женщины с таким образованием не могут трудоустраиваться без постановки на учет. Однако юрист отмечает, что постановка на учет не означает мобилизацию. Для женщин-медиков и фармацевтов она возможна только добровольно. Также нет ограничений в выезде за границу для женщин после постановки на учет.

Среди специальностей, требующих постановки на учет: физиотерапия, биотехнологии, медсестринство, стоматология, специалисты общественного здоровья и не только.

Профессии женщин с воинской обязанностью

Для женщин доступны те же механизмы, что и для мужчин для обновления данных: лично в ТЦК и СП, через ЦНАП и через приложение "Резерв+". Отметим, что в случае несоблюдения условий им также угрожают немалые штрафы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что и военнообязанные за границей должны обновить свои данные. Им также угрожают штрафы в случае невыполнения требований.