"Укрпошта" почне надсилати українцям повістки від ТЦК: коли і як це працюватиме

Тепер повістку можна надсилати поштою

Чинний закон про мобілізацію з 18 травня передбачає розширення кола осіб, які можуть вручати повістки. Тепер у законодавстві передбачено можливість надсилати повістки можна "Укрпоштою".

Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Там додали, що повістки надсилатимуть на ті адреси, які були вказані при оновленні.

"Згідно з ухваленими змінами в законодавстві після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки "Укрпоштою". Порядки будуть надсилатися на ті адреси, які були вказані при оновленні військово-облікових даних", — зазначили у відомстві.

Раніше ми розповідали, що таке повістка поштою і як вона приходить. Тепер їх надсилатимуть рекомендованим листом.

Також "Телеграф" писав, що зміниться для чоловіків після 16 липня. Тепер повістка вважатиметься врученою навіть якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати. Після цієї дати не буде електронних повісток.

Щоб не отримати штраф від ТЦК після 17 липня, потрібно оновити свої дані. В іншому випадку військовозобов’язаний може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Крім того, ми детально розповідали, яку відповідальність людина понесе за неоновлення своїх даних. До того ж штраф не позбавить людину від повістки.