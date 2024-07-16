"Укрпочта" начнет присылать украинцам повестки от ТЦК: когда и как это будет работать

Теперь повестку можно отправлять по почте

Действующий закон о мобилизации с 18 мая предусматривает расширение круга лиц, которые могут вручать повестки. Теперь в законодательстве предусмотрена возможность отправлять повестки можно "Укрпочтой".

Об этом рассказали в Генеральном штабе ЗСУ. Там добавили, что повестки будут отправлять по тем адресам, которые были указаны при обновлении.

"Согласно принятым изменениям в законодательстве после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки "Укрпочтой". Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных", — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что такое повестка по почте и как она приходит. Теперь их будут отправлять заказным письмом.

Также "Телеграф" писал, что изменится для мужчин после 16 июля. Теперь повестка будет считаться врученной даже если гражданин не получил ее на руки или отказался подписывать. После этой даты не будет электронных повесток.

Чтобы не получить штраф от ТЦК после 17 июля, нужно обновить свои данные. В противном случае военнообязанный может быть притянут к административной ответственности.

Кроме того, мы детально рассказывали, какую ответственность понесет человек за необновление своих данных. К тому же штраф не избавит человека от повестки.