Можуть навіть забрати права? Які штрафи зараз загрожують ухилянтам за неявку за повісткою

У громадянина є декілька днів, щоб оплатити штраф

Після 16 липня, коли закінчиться строк, відведений на оновлення даних у ТЦК, військовозобов’язані можуть отримувати повістки поштою. А громадянам, які не з'являться за повісткою до ТЦК, будуть виписувати штрафи.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського ТЦК Роман Істомін у матеріалі: "Якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань".

"Якщо громадянин порушує правила військового обліку, на нього накладають штраф. Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір", — зазначив він.

Крім того, Істомін повідомив, що терцентр направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта до ТЦК. Водночас, за його словами, якщо від поліції надходить відповідь, що вони не можуть цього зробити, тоді громадянину мають надіслати ще один документ — "вимогу", яка вже є не рекомендацією, а зобов'язанням прибути до ТЦК. Якщо ж протягом 10 днів вимога не буде виконана, то представники ТЦК вимушені звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, зазначив Істомін.

Він також наголосив, що сплата штрафу не означає звільнення від призову. Щобільше, за його словами, за повторне правопорушення накладають інший штраф, зазвичай, більший за перший.

"Це залежить від рішення начальника районного ТЦК. Сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від виконання своїх обов'язків, і адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку", — підсумував Істомін.

Як відомо, після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять 17 000 — 25 000 грн. Для посадових та юридичних осіб передбачено штраф у розмірі 34 000 — 59 500 грн.

Нагадаємо, директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк пояснив, чи будуть всім автоматично виписані штрафи за не своєчасне оновлення військово-облікових даних.