Последний день жары: когда в Киев ворвется понижение температуры и осадки

Осталось еще немного потерпеть

В среду, 17 июля, будет последний день рабочей недели, когда в столице Украины держится жара. По словам синоптиков, в ближайшие дни следует ожидать дожди и переменную облачность.

Температура днем упадет с +35 до +28 градусов и будет держаться она два дня. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

В среду, 17 июля, прогнозируется преимущественно переменная облачность и во второй ее половине ожидаются мелкие дожди. В дневное время показатели термометров составят +35 градусов, но ночью они зафиксировались около +22 градусов. Ветры в этот день не превысят умеренных 6 м/с.

На следующий день, 18 июля, ожидается максимальная концентрация осадков и понижение температуры. Дожди должны начаться с утра и идти до самого позднего вечера. Дневные показатели термометра покажут +28 градусов, а ночные – +24 градуса. Самые сильные ветра предполагаются днем – свежие 9 м/с.

Последний день рабочей недели, 19 июля, принесет в город лишь переменную облачность. Воздух днем прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров показывали +21 градус. Наибольшая сила ветра ожидается во второй половине пятницы – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам объяснили, почему в стране держится аномальная жара.