В Україну йде довгоочікуване похолодання, але частині областей доведеться потерпіти

В Україну йдуть дощі

Після періоду екстремально високої температури українці нарешті зможуть зітхнути з полегшенням. Антициклон, який блокував надходження в Україну свіжішого повітря з Атлантики, нарешті почав руйнуватися, а тому невдовзі стовпчики термометрів поповзуть униз.

Таким чином українці мають пережити лише один спекотний день 17 липня, після чого температура поступово знижуватиметься на Заході, потім у Центрі та на Півночі і в кінцевому підсумку дійде і до південних і східних областей. Про це йдеться у прогнозах Укргідрометцентру.

Зазначається, що похолодання супроводжуватиметься дощами, які протягом тижня пройдуть по всіх українських областях.

Перші ознаки похолодання відчують західні області 17 липня, коли дощі зіб’ють рекордну спеку до прийнятних показників. Опади будуть і у північних областях, проте прохолодніше від цього не стане.

Погода 17 липня

Істотно ситуація почне змінюватися з 18 числа, коли дощі рушать далі на південь та схід.

Погода 18 липня

Погода 19 липня

Погода 20 липня

І хоча до кінця тижня дощі закінчаться, проте рекордна спека вже не повернеться.

Погода 21 липня

Як повідомлялося раніше, спека та суха погода вже призвели до поширення територією України стихійних пожеж, через які постраждали кілька областей.