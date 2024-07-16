"Антициклон потроху руйнується": яка погода найближчими днями буде в Україні
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Синоптик попереджає, що днями можуть бути грози
Аномальна спека в Україні день за днем б'є нові рекорди. Висока температура повітря, нетипова для України, продовжує триматися вже третій тиждень.
Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла чого чекати від погоди найближчими днями та коли в країні похолоднішає. Подробицями вона поділилася у Facebook.
"Схоже, антициклон, який тривалий час стаціонував над Україною і блокував таким чином просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас із Атлантики, нарешті потроху руйнується", — розповіла синоптик.
Однак вона зауважила, що оскільки це масивне і масштабне утворення, то й руйнування потриває якийсь час. Проте тенденції вже очевидні.
У вівторок, 17-го липня, над Україною утримуватиметься надзвичайна спека із температурою повітря +34+39, місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше, +30+34 градуси. Локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України.
У Києві буде дуже спекотно, +35+37 градусів.
"Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це — пік", — підкреслила Наталка Діденко.
Проте вже у середу, 18-го липня, очікується зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Вверочі ймовірні опади на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) — неоднорідні та місцями.
У столиці почне потроху "з'їжджати" вниз температура повітря, десь до +30+32.
Впродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України. Киянам обіцяють до +28+30 градусів.
Раніше "Телеграф" писав, коли у Київ прийдуть дощі та спаде спека.