"Антициклон потроху руйнується": яка погода найближчими днями буде в Україні

Синоптик попереджає, що днями можуть бути грози

Аномальна спека в Україні день за днем ​​б'є нові рекорди. Висока температура повітря, нетипова для України, продовжує триматися вже третій тиждень.

Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла чого чекати від погоди найближчими днями та коли в країні похолоднішає. Подробицями вона поділилася у Facebook.

"Схоже, антициклон, який тривалий час стаціонував над Україною і блокував таким чином просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас із Атлантики, нарешті потроху руйнується", — розповіла синоптик.

Однак вона зауважила, що оскільки це масивне і масштабне утворення, то й руйнування потриває якийсь час. Проте тенденції вже очевидні.

У вівторок, 17-го липня, над Україною утримуватиметься надзвичайна спека із температурою повітря +34+39, місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше, +30+34 градуси. Локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України.

У Києві буде дуже спекотно, +35+37 градусів.

"Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це — пік", — підкреслила Наталка Діденко.

Проте вже у середу, 18-го липня, очікується зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Вверочі ймовірні опади на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) — неоднорідні та місцями.

У столиці почне потроху "з'їжджати" вниз температура повітря, десь до +30+32.

Впродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України. Киянам обіцяють до +28+30 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Київ прийдуть дощі та спаде спека.