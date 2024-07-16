Київ може видохнути з полегшенням: коли у місто прийдуть дощі та спаде спека

Парасольки точно знадобляться

У столиці України продовжує триматись африканська спека. Але у місті вже панують дощі, тому через деякий час денна температура трохи спаде.

Згідно з даними ресурсу Meteofor, найнижчі показники прогнозуються у четвер, адже очікується +28 градусів. Водночас мінімальні нічні передбачаються у середу — +23 градусів.

Вівторок, 16 липня, розпочався для киян зі мокрої погоди, яка має протриматись до початку вечора. Опади будуть дрібними. У денний час показники термометрів сягнуть +34 градусів, але вночі вони зафіксувались біля +24 градусів. Вітри в цей день не перевищать помірних 6 м/с.

Середа, 17 липня, також очікується дощовою, але лише у другій її половині. Опади прогнозуються дрібними. Повітря вдень прогріється до +35 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +23 градуси. Сила вітру в цей день коливатиметься в межах тихих-слабких 1-4 м/с.

Наступного дня, 18 липня, також передбачаються дощі, які триматимуться з ранку і до пізнього вечора. Денні показники термометра знизяться і покажуть +28 градусів, а нічні, навпаки, виростуть — +25 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вранці-ввечері — помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що місцями у Києві температура повітря прогрілась до +40 градусів. Однак є поверхні, які під прямими сонцем, нагрілись до +60 градусів.