Хто не встиг, той запізнився: яка відповідальність загрожує "ухилянтам" після 17 липня

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні були оновити свої дані. На тих, хто цього не зробив, чекає штраф або заборона на право керування транспортним засобом.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних з 17 липня".

Зазначається, що оновити свої дані потрібно було через додаток "Резерв+", у ТЦК та СП чи ЦНАПі. Однак навіть після 17 липня цей обов’язок нікуди не зникне.

З цієї дати ТЦК разом з поліцією матимуть право на більш жорсткі заходи щодо громадян, які не виконують своїх обов’язків під час мобілізації. Їм можуть виписати штраф або звернутися до суду з метою заборонити керувати транспортним засобом.

На цей час автоматичного притягнення до відповідальності немає. Тому це все не відбуватиметься одного дня.

Раніше ми розповідали, як оновити свої дані у ТЦК після 16 липня. Це можна буде зробити лише у "Резерві+" або в ТЦК.

Також Телеграф писав, яка сума штрафу загрожує тим, хто не оновив свої дані. Факт порушення визначають у ТЦК та СП, там же складають протокол та приймають рішення про накладення штрафу.